В зданиях ГБУЗ «Дубненская больница» в Талдоме и Дубне планируют провести ремонт

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту в зданиях ГБУЗ «Дубненская больница», расположенных в Талдомском городском округе и городском округе Дубна. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ «Дубненская больница».

Планируется ремонт помещений приемного отделения ГБУЗ МО «Дубненская больница» и ремонт входной группы отделения педиатрии по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, п. Запрудня, ул. Карла Маркса, д. 14. Там будут проводиться малярные работы, разборка и укладка покрытий полов, устройство потолков, электромонтажные работы и пр. Также планируется ремонт водостока здания детской поликлиники ГБУЗ МО «Дубненская больница», расположенной по адресу: г. Дубна, ул. Карла Маркса, 30, и ремонт облицовки площадок и ступеней входной группы здания взрослой поликлиники по адресу: г. Дубна, улица Карла Маркса, 30с3.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.