В здании учебного корпуса в Куркине начали монтировать мебель и оборудование

Стартовал монтаж мебели и оборудования в здании учебного корпуса в столичном районе Куркино, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание учебного корпуса возводится в Куркине по адресу: ул. Юровская, вл. 99.

«Новый учебный корпус рассчитан на 550 детей и войдет в состав образовательного комплекса ГБОУ „Школа № 1298 „Профиль Куркино“. В настоящее время завершены фасадные работы, благоустройство территории. Ведется монтаж мебели и оборудования», — уточнил Рафик Загрутдинов.

Учебный корпус будет функционально разделен на 3 части: начальную школу на 400 мест, дошкольное отделение на 150 мест, а также консультативный психолого-педагогический центр для детей.

На внутренней территории учебного корпуса размещены игровые площадки для дошкольников, отделенные друг от друга зелеными насаждениями.