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В здании школы имени Попова во Власихе приступили к фасадным работам

Во Власихе в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования продолжается обновление школы имени А. С. Попова. На сегодняшний день рабочие приступили к фасадным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут работы по устройству инженерных сетей, стяжке пола, монтажу слаботочных систем и штукатурке стен», — добавили в ведомстве.

Общая площадь здания составляет более 10,3 тыс. квадратных метров.

Школа, построенная в 1962 году, откроется после капремонта, уже 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.