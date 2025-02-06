В здании новой школы на 600 мест в Мытищах залили цокольный этаж

На данный момент выполнен монтаж нулевого цикла, полностью залит цокольный этаж. На площадке трудятся 50 строителей.

В марте подрядчик начнет монтаж индивидуального теплового пункта, в летнее время проведет пробный запуск тепла на объект.

Новая школа переменной этажности (3 и 4 этажа) будет занимать площадь 16 900 квадратных метров и рассчитана на 600 мест. В ней разместятся учебные классы, компьютерные кабинеты, спортивные и актовый залы.

На прилегающей территории проведут благоустройство и озеленение, здесь появятся спортивное ядро, зоны для прогулок и отдыха, игровые площадки. Рассмотрение всех этих аспектов на раннем этапе позволяет не только ожидать успешного завершения проекта, но и уверенность в его долгосрочной пользе для всего округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.