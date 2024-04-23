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В здании детсада № 60 в Хотькове Сергиева Посада завершили демонтажные работы

В рамках президентской программы по капремонту в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа строители продолжают ремонт здания детского сада № 60. На объекте завершены работы по демонтажу внутренних конструкций, монтажу инженерных сетей, фасадные и кровельные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

Дошкольному отделению Хотьковской школы № 1 был необходим капитальный ремонт, которого здесь не было с момента постройки в 1968 году.

«На площадке 27 рабочих, которые завершили демонтаж и приступают к общестроительным работам», — добавили в ведомстве.

На время ремонта сотрудники детского сада и воспитанники переведены в другие дошкольные учреждения.

Полностью завершить капремонт планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.