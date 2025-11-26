сегодня в 14:06

В здании детсада № 13 в Кашире приступили к общестроительным работам

Детский сад № 13 на ул. Вахрушева, дом № 16, в Кашире является дошкольным отделением «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7». Сейчас в здании детсада идет капитальный ремонт. Подрядчик ведет демонтажные работы, приступил к общестроительным и к ремонту кровли, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Площадь объекта — 2 727,7 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, окна и двери, проведут внутренние работы. По-новому после переделки будут выглядеть входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленный детский сад должен быть готов к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.