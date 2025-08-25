сегодня в 15:16

В Зарайске планируют капитально отремонтировать мост через реку Осетрик

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Осетрик в муниципальном округе Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Осетрик на км 23+296 а/д «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» в округе Зарайск Московской области».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок с мостом длиной 125,48 м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.