В Зарайске на торгах реализовали самый бюджетный участок в аренду за 60 тыс в год

С 15 по 19 июля в Московской области состоялось 172 аукциона по земельно-имущественным торгам, в этот период в Зарайске был реализован самый бюджетный участок в аренду за 60 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Самый бюджетный земельный участок в аренду под индивидуальное жилищное строительство площадью 15 соток был реализован в округе Зарайск. Стартовая цена была 47 тыс. рублей в год.

В аукционе приняло участие 3 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился и составил 65 510 рублей в год. Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Участвовать в торгах просто. Найти доступные лоты можно на едином портале торгов. Так, например, на сегодняшний день в Подмосковье доступно более 1 100 предложений по аренде и продаже земли под постройку частного дома.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.