В Зарайске 8 молодых семей получили социальные выплаты на жилье

Первая рабочая неделя нового года началась с радостного события для жителей Зарайского округа. В пятницу 8 молодых семей получили свидетельства на право получения социальной выплаты на покупку или строительство жилого помещения. Это важный шаг к улучшению жилищных условий для этих семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выплаты стали возможны благодаря государственной программе «Жилище», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Эта программа направлена на поддержку молодых семей, что особенно актуально в условиях современного рынка недвижимости. В скором времени счастливые обладатели свидетельств смогут реализовать свои планы — многие из них уже определились, куда направить полученные средства: на покупку квартиры или строительство собственного дома.

Радует, что у всех семей есть общее желание — остаться в родном округе. Это говорит о крепких связях и любви к своему дому, что является важным аспектом для формирования стабильного и комфортного сообщества.

Глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрушенко также выразил свои поздравления.

«Желаю будущим новоселам успешно реализовать намеченные планы, и пусть в их домах всегда будет радость и уют!» — отметил глава округа.

Эти слова подчеркивают значимость данного события для всей общины и создают позитивный настрой на будущее.

Таким образом, программа «Жилище» продолжает работать, помогая молодым семьям улучшать свои жилищные условия и укреплять связи с родным округом. Мы надеемся, что и в дальнейшем будет много подобных инициатив, способствующих развитию Зарайска и его жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.