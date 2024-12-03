В ЗАО Москвы уже построено 40 жилых комплексов, из которых 39 уже заселено

Мэр Сергей Собянин отметил, что в Москве активно осуществляется программа реновации, в ходе которой планируется создать около одного миллиона квадратных метров современного жилья, сообщает «Царьград» .

В Западном административном округе уже построено 40 жилых комплексов, из которых 39 успешно переданы под заселение, предоставив новые квартиры более чем 20,6 тысячам жителей. В районе Раменки программа завершена, и ведется строительство объектов социальной инфраструктуры рядом с новыми домами.

В Очаково-Матвеевском уже построены два детских сада, а новая школа находится на стадии строительства. Подобные проекты реализуются и в районах Тропарево-Никулино и Филевский Парк, что свидетельствует о комплексном подходе к улучшению условий жизни и созданию образовательных учреждений.

За время реализации реновации было расселено 857 старых домов, наибольшее количество — в юго-восточной части города. Лидером по количеству новостроек в этом году стало Восточное административное округа, где москвичам предложено 16 жилых комплексов, затем следует Северо-восточный округ с восемью ЖК.

В итоге более 143 тысяч жителей получили новые квартиры благодаря программе реновации.