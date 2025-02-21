В Выхино-Жулебино отремонтировали здания автотранспортного предприятия

С участием Госинспекции по недвижимости Москвы в ЮВАО завершен ремонт зданий, построенных в 1995 году. Об этом сообщил руководитель контрольного ведомства Иван Бобров.

На юго-востоке столицы, по адресу: улица Ферганская, д. 2, стр. 3 и стр. 8, находятся два одноэтажных здания. В процессе проверки ветхих строений в городе инспекторы обнаружили признаки неудовлетворительного состояния этих объектов.

«У строений автотранспортного предприятия на территории производственного комплекса был поврежден фасад, частично выпала кирпичная кладка, осыпались штукатурные покрытия — здания нуждались в обновлении. Инспекторы обсудили с пользователем участка возможность ремонта и разработали комплекс мероприятий по восстановлению зданий», — сказал Бобров.

На данный момент здания полностью отремонтированы в соответствии с утвержденным планом. В ходе работ были устранены все обнаруженные дефекты, а также улучшены эксплуатационные характеристики объектов. Зданиям вернули эстетичный внешний вид.

Глава ведомства отметил, что Госинспекция по недвижимости продолжает работу с ветхими строениями, чтобы обновить городскую инфраструктуру и создать комфортную среду в столице.