В Выхино-Жулебине строят пять ЖК по программе реновации

В рамках программы реновации в районе Выхино-Жулебино ведется строительство пяти жилых комплексов по принципу квартальной застройки. Общая площадь этих объектов превысит 158 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Четыре жилых комплекса расположены на Ташкентской улице (земельные участки 29/1, 14/5, 14/3 и 14/1), а пятый — на улице Хлобыстова (земельный участок 16/2/1).

По словам Овчинского, программа реновации направлена на формирование современных и комфортных городских пространств. Квартальная застройка позволяет возводить жилье вместе с необходимой инфраструктурой, что способствует рациональному использованию городских территорий.

«На сегодня в районе Выхино-Жулебино по такому принципу строят пять ЖК, рассчитанных суммарно почти на 1,5 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. От новостроек на Ташкентской улице пешком можно дойти до станции метро „Юго-Восточная“, а от жилого комплекса на улице Хлобыстова — до станции метро „Выхино“ и одноименной платформы третьего Московского центрального диаметра», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также рядом с новостройками расположены школы, детские сады, а также медицинские учреждения — как государственные, так и частные.

Прилегающие территории будут полностью благоустроены: запланирована высадка зеленых насаждений, обустройство спортивных и игровых площадок, установка осветительных приборов и систем видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».