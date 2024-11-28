В Восточном Измайлове обновлено ветхое здание 1950 года

На территории жилого района на улице Средняя Первомайская в столице отремонтировали заброшенное трехэтажное здание. На его первом этаже планируют открыть продуктовый магазин, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время мониторинга территории ВАО сотрудники ведомства во дворах жилых домов обнаружили ветхое трехэтажное строение 1950 года постройки. Оно располагалось по адресу: улица Средняя Первомайская, д. 19.

«Здание площадью порядка 1660 кв. м долгое время не эксплуатировалось и имело неприглядный внешний вид. Так как строение можно было отремонтировать, совместно с собственником была разработана дорожная карта по комплексному восстановлению объекта — обновлению фасада, кровли, замене окон. Кроме того, владелец привел в порядок внутренние помещения. Строение планируют использовать под административные цели, а также открыть продуктовый магазин», — отметил Бобров.

Он добавил, что здание будут использовать для административных целей и откроют в помещении на первом этаже магазин.

Сейчас все работы на объекте завершены.