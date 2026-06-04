В Воскресенске завершат снос аварийного дома в июне

Снос аварийного жилого дома №2 завершается в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск. Работы на улице Рабочий городок планируют закончить в середине июня, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный деревянный дом 1958 года постройки находился в окружении многоквартирных зданий. Его площадь составляла около 500 квадратных метров. Из-за физического и морального износа конструкций строение признали аварийным.

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области 2019–2025 годы» из 12 квартир расселили жителей. После этого здание серьезно пострадало при пожаре и было включено в перечень объектов для ликвидации.

В настоящее время строительные конструкции демонтированы, завершается расчистка территории. Всего в городском округе выявили 129 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 91 из них снесен, достроен или приведен в соответствие с законодательством, работа продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.