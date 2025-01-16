В Воскресенске запланирован капремонт здания амбулатории

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту здания амбулатории ГБУЗ МО «Воскресенская больница» в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Воскресенская больница», здание амбулатории. Капремонт предстоит произвести в здании 1966 года постройки, общей площадью — 560,5 кв. метров. Адрес объекта: Московская область, г. о. Воскресенск, с. Конобеево, ул. Новые дома, д. 16.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.