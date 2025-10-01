сегодня в 16:24

В Воскресенске стартовали подготовительные работы на стройплощадке ледового дворца

Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по строительству ледового дворца в микрорайоне Новлянский Воскресенска, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса.

Работы проведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Строители проводят планировку территории, ведется устройство подъездных путей, а также организация мест складирования и хранения материалов. На площадку вышла первая строительная техника. В ближайшее время начнутся работы по установке ограждения и разработке котлована.

Согласно проекту, новое спортивное сооружение станет частью крупнейшего спортивного комплекса округа — СК «Химик», в который также входят ледовый дворец, ледовая арена им. В. В. Каменского, стадион и корпус с универсальным спортзалом.

Планируется построить ледовую арену с гостиничным комплексом общей площадью порядка 30 тыс. кв. м.

В ледовой арене разместятся трибуны на 5,5 тыс. зрительских мест, зал с бросковой зоной, тренажерные залы, зал хореографии, тренерские, судейские, раздевалки и душевые.

На прилегающей территории будет реализован проект комплексного благоустройства с зонами отдыха, парковочным пространством.

Завершение строительства запланировано на 2028 год.

Строительство арены — это большое событие для Воскресенска, где каждый житель в той или иной степени связан с хоккеем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.