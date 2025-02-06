В Воскресенске состоится встреча по вопросам «гаражной амнистии» 12 февраля

Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области проводит очередную серию выездных встреч для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества со ссылкой на ГБУ «БТИ Московской области».

Встреча пройдет в среду, 12 февраля в 12:00 по адресу: г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, ГСК «Ракета».

В рамках выездной встречи участники смогут воспользоваться постоянными и сезонными скидками.

Что такое «гаражная амнистия» и как ей воспользоваться можно узнать из поста учреждения в социальных сетях: https://t.me/mobti_official/3150.

Если остались вопросы, то всегда можно получить на них ответы через форму обратной связи на сайте: https://vk.cc/cBPqGg или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.