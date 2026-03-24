В Воскресенске сносят аварийное здание бывшей столовой

Аварийное нежилое здание бывшей столовой демонтируют на улице Промплощадка, 10 в Воскресенске. Работы планируют завершить до конца первого квартала 2026 года, сообщает пресс-служба мособлархитектуры.

В Воскресенске продолжается ликвидация аварийного нежилого здания на улице Промплощадка, 10. Речь идет о двухэтажном кирпичном строении бывшей столовой общей площадью около 880 квадратных метров. Объект полностью выработал свой ресурс и ранее был выведен из эксплуатации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.