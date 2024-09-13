В Воскресенске снесли заброшенное водозаборное здание

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Подмосковья в городе Воскресенск был выявлен объект нежилого назначения, находившийся в аварийном состоянии — здание бывшего водозабора. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Полуразрушенное водозаборное сооружение — одноэтажное, кирпичное, площадью порядка 100 квадратных метров. Здание продолжительное время не эксплуатировалось и пришло в непригодное состояние, основные элементы были частично разрушены, прилегающая территория замусорена, ограждение отсутствовало. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса заброшенной постройки. В результате, администрацией городского округа Воскресенск было принято решение о демонтаже строения и в августе текущего года были произведены необходимые работы по сносу. В настоящий момент участок свободен от аварийной постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Назначение и порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определены.

Всего на территории городского округа Воскресенск было выявлено 109 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 61 объект, что составляет 56% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.