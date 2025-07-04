В Воскресенске снесли аварийный жилой дом

В городском округе Воскресенск, в поселке городского типа имени Цюрупы, на улице Октябрьская завершен снос аварийного многоквартирного дома № 33. Демонтаж был проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный деревянный жилой дом общей площадью 80 квадратных метров располагался в центральной части поселка в окружении жилой застройки. В результате пожара строение получило значительные повреждения — произошло обрушение кровли, частично разрушились стеновые конструкции, что сделало здание опасным для эксплуатации. После расселения жильцов 4 квартир дом был признан аварийным. Затем постройка продолжительное время пустовала и постепенно разрушалась. Объект включили в перечень для ликвидации, работы по демонтажу были проведены силами администрации городского округа Воскресенск в прошлом месяце.

В настоящий момент земельный участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Воскресенск было выявлено 118 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 79 объектов, что составляет 67% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.