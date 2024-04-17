В Воскресенске реализовали на торгах самый бюджетный участок за 37 тыс рублей

С 8 по 12 апреля на торгах был реализован самый бюджетный лот в городском округе Воскресенск. Земельный участок расположен в деревне Губино, ул. Молодежная, уч. 50. Участок подходит под строительство дома. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Стартовая цена за 10 соток земли в аренду для ведения личного подсобного хозяйства начиналась от 36 тыс. рублей в год, но в процессе торгов годовая арендная плата увеличилась всего на 1 тыс. рублей и составила 37 тыс. рублей в год. В аукционе принимало участие 2 претендента.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.