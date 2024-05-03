В Воскресенске проводят реконструкцию комплекса зданий «Воскресенского колледжа»
Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области
В Воскресенске на улице Куйбышева продолжается реконструкция комплекса зданий «Воскресенского колледжа». Общая стройготовность составляет более 20%. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстройкомплекса.
Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы.
«На объекте 147 рабочих и 4 единицы техники. Строители продолжают устройство фасадов основного здания, монтаж наружных инженерных сетей, устанавливают новые оконные блоки, обновляют кровлю», — уточняется в сообщении.
Общая площадь комплекса зданий составляет 10,6 тыс. кв. метров.
Согласно проекту, планируется провести перепланировку и отделку внутренних помещений в служебном и административном корпусах, обновить инженерные сети, кровли и фасады зданий, провести благоустройство прилегающей территории.
Основные цели выполнения работ — обеспечение объекта реконструкции архитектурными, функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, которые отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды.
Завершить все работы планируется в декабре 2024 года.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.