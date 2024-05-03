В Воскресенске проводят реконструкцию комплекса зданий «Воскресенского колледжа»

сегодня в 14:48

В Воскресенске на улице Куйбышева продолжается реконструкция комплекса зданий «Воскресенского колледжа». Общая стройготовность составляет более 20%. Об этом сообщает пресс-служба областного Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы.

«На объекте 147 рабочих и 4 единицы техники. Строители продолжают устройство фасадов основного здания, монтаж наружных инженерных сетей, устанавливают новые оконные блоки, обновляют кровлю», — уточняется в сообщении.

Общая площадь комплекса зданий составляет 10,6 тыс. кв. метров.

Согласно проекту, планируется провести перепланировку и отделку внутренних помещений в служебном и административном корпусах, обновить инженерные сети, кровли и фасады зданий, провести благоустройство прилегающей территории.

Основные цели выполнения работ — обеспечение объекта реконструкции архитектурными, функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, которые отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды.

Завершить все работы планируется в декабре 2024 года.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.