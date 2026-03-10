В Воскресенске проверили капремонт детсада школы №5

Депутат совета депутатов Воскресенска Андрей Баранов 10 марта проверил ход капитального ремонта дошкольного отделения школы №5 на улице Московской. Готовность объекта составляет 40%, завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат совета депутатов Андрей Баранов вместе со сторонниками партии и родителями воспитанников осмотрел здание дошкольного отделения школы №5 по адресу: ул. Московская, 13, СП «Спутник». Площадь объекта составляет 1,9 тыс. кв. м.

Сейчас на площадке работают шесть человек. Подрядчик устанавливает батареи и готовится к утеплению фасада. Общая готовность работ достигла 40%.

«Мы должны быть уверены, что все работы проводятся качественно и в срок, ведь речь идет о наших детях. Капитальный ремонт — это не просто обновление, это создание комфортных и безопасных условий для самых маленьких жителей Воскресенска. Мы внимательно следим за каждым этапом, чтобы по завершении ремонта детский сад стал настоящим вторым домом для воспитанников», — подчеркнул депутат.

Баранов отметил важность постоянного контроля за сроками и качеством работ.

В дальнейшем в здании выполнят внутреннюю отделку групповых помещений и модернизируют оборудование пищеблока. Завершающим этапом станет установка новой мебели и современного оборудования. Полностью завершить капитальный ремонт планируют к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.