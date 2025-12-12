В Воскресенске продолжается капитальный ремонт лицея № 23

На улице 60 лет Октября, зд. 18, города Белоозерский городского округа Воскресенск идет масштабное обновление. Подрядчик приступил к фасадным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«Ежедневно на объекте работают больше 50 человек и 2 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и монтаж инженерных коммуникаций, а также подрядчик приступил к фасадным работам», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании школы, общей площадью 8 303 квадратных метра, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.