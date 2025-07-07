В Воскресенске продолжается капитальный ремонт дорог

В Воскресенске на проезжей части по улице Зелинского рабочие приступили к укладке асфальта. В выходные дни новый асфальт был уложен на улице Пионерской. Работы также завершены на улицах Центральной и Комсомольской микрорайона Лопатинский, улицах Западной и Энгельса микрорайона Новлянский, на улице Докторова центральной части Воскресенска, улице Школьной в поселке Хорлово и улицах Луговой и Молчанке в микрорайоне Медведка. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем ремонта дорог в городском округе Воскресенск в этом году составит более 22 километров на 68 участках. Полностью завершить работы планируется до октября этого года.

Всего в Московской области планируется отремонтировать порядка 1,5 тысячи участков дорог общей протяженностью около 1,5 тысячи километров. Программа ремонта сформирована с учетом пожеланий жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.