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В Воскресенске приступили к строительству завода

В 2025 году в Воскресенске начнут производить сырье для изготовления гепарина натрия — антитромболитического средства, применяемого в медицине. На данный момент в селе Федино ведутся активные работы по строительству производства, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас мы укладываем газоблоки и осуществляем монтаж металлических колонн. На территории будет расположено три здания. Идем в соответствии с планом, окончание работ ожидается в первом квартале 2025 года. На данный момент в строительстве задействовано тридцать человек», — рассказал производитель строительных работ Михаил Шустур.

Новое производство направлено на импортозамещение важного фармакологического препарата. Реализация фармацевтического комплекса запланирована на земельном участке площадью более 14 га. Объем инвестиций компании «Северный океан» составляет 850 млн рублей. Данное предприятие даст округу порядка 300 новых рабочих мест.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.