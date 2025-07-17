В Воскресенске приступили к капремонту многоквартирного дома по ул Дзержинского

В городском округе Воскресенск ведутся масштабные работы по капитальному ремонту домов. Так, в доме № 15 по улице Дзержинского приступили к ремонту фасада, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На этом фасаде применяется тонкий штукатурный слой. В дальнейшем будет нанесено декоративное покрытие с окраской. Также два месяца назад мы здесь выполнили капитальный ремонт кровли», — рассказал начальник участка Федор Магомедов.

На данный момент ремонт выполняют три сотрудника подрядной организации. В дальнейшем здесь проведут работы по усилению фундамента, ремонту отмостки, замене окон в подъездах, дверных блоков и балконов. Завершить работы планируют в начале следующего месяца.

В рамках региональной программы на 2025 год запланирован капитальный ремонт 243 многоквартирных домов по 904 видам работ: ремонт фасадов и кровли, внутренних инженерных коммуникаций с установкой общедомовых узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии и горячего водоснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.