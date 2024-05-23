В Воскресенске планируют провести текущий ремонт больницы

сегодня в 16:58

В подмосковном Воскресенске планируют провести текущий ремонт поликлиники. Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Воскресенская больница», поликлиника, в городском округе Воскресенск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Воскресенская больница», поликлиника по адресу: Московская область, округ Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 50-лет Октября, дом № 14а.

В рамках выполнения работ к ноябрю 2024 будет проведен текущий ремонт здания, включающий в себя разборку отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), демонтаж и установку дверных блоков, окраску стен, электромонтажные и сантехнические работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.