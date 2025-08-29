В Воскресенске объявлен конкурс на капитальный ремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту дошкольного отделения МОУ «Лицей № 23» в городском округе Воскресенск Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ «Лицей № 23» (дошкольное отделение), Московская область, г. о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, зд. 23». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1978 года постройки общей площадью 2 647,9 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

