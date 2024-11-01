В Воскресенске ликвидировали объект самовольного строительства

В рамках проведения работы по ликвидации недостроенных, аварийных и самовольно возведенных объектов на территории Московской области в селе Константиново городского округа Воскресенск было выявлено самовольно возведенное здание нежилого назначения № 278, расположенное на улице Придорожной. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На земельном участке, расположенном вдоль автомобильной дороги федерального значения А-108 „Московское большое кольцо“, вблизи жилой застройки, правообладателем без разрешительной документации было возведено двухэтажное нежилое здание. Площадь объекта составляла порядка 420 квадратных метров. Сооружение находилось в заброшенном состоянии, прилегающая территория была замусорена и не имела ограждения. В результате постройка была признана самовольной и подлежащей сносу. Силами администрацией городского округа Воскресенск в текущем месяце были проведены работы по демонтажу», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок освобожден от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Всего на территории городского округа Воскресенск было выявлено 110 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 68 объектов, что составляет 62% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.