В Воскресенске капитального отремонтируют детский сад «Колосок»

В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. Так, капитальный ремонт проводится в детском саду «Колосок» в селе Федино. Глава округа встретился с представителями подрядной организации и проверил ход работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Веду постоянный контроль за ходом ремонта. Качество выполнения работ важно, а для образовательного учреждения особенно. На объекте уже завершены демонтажные работы. Подрядчик приступил к выполнению кровельных работ, устройству стяжки полов и монтажу перегородок», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Все 105 воспитанников детского сада распределены по двум другим структурным подразделениям, но уже к первому сентября текущего года вернутся в родной обновленный садик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.