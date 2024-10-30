В Волоколамском округе реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

За неделю с 20 по 25 октября 2024 года в Московской области состоялось 60 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью 14 соток был реализован в Волоколамском городском округе. Стартовая цена — 33 891,83 рублей в год. В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды незначительно увеличился и составил 45 076,08 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Найти доступные лоты можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.