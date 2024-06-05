В Волоколамском округе продолжается ремонт главного корпуса центральной больницы
Фото - © Ремонт главного корпуса Волоколамской Центральной Больницы продолжается под контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР»/Министерство ЖКХ МО
В Волоколамском городском округе продолжается капитальный ремонт главного корпуса центральной районной больницы, расположенной по адресу с. Осташево, мкр., д. № 11а. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Ежедневно на объекте трудятся порядка 20 рабочих. Ведутся работы по устройству металлического каркаса, идет замена инженерных коммуникаций, осуществляется отделка внутренних помещений, обновляются фасад и входные группы.
В процессе строительно-монтажных работ установят современное оборудование, что повысит эффективность работы медицинского учреждения и обеспечит население качественной медицинской помощью.
На сегодняшний день строительная готовность объекта более 70%. Работы завершат в конце 2024 года.
Наблюдение за ходом ремонтных работ гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией. Для этого совершаются регулярные выезды на объект, ведь каждая из выполняемых работ должна вестись согласно требованиям и в срок.
Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье нужно продолжать развитие здравоохранения и поликлинического звена.
«По поликлиникам тоже идет модернизация. Видим прогресс. Есть ряд проблем, которые пока не удалось решить. Но мы видим, как решить ситуацию в ряде направлений в здравоохранении», — сказал Воробьев.