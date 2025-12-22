В Волоколамске завершили капремонт общежития Красногорского колледжа

В Волоколамском округе завершили капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа по госпрограмме Московской области. Сейчас подрядчик проводит пусконаладочные работы инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа в Волоколамском округе провели за счет бюджета региона. Площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. м.

В ходе работ утеплили фасад, обновили интерьер, полностью заменили инженерные сети, окна и двери. В общежитии установили повысительную насосную станцию для стабильного давления воды, смонтировали пожарную сигнализацию, провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что сейчас идет сборка и расстановка мебели, а также пусконаладка инженерных систем. После завершения ремонта в общежитие заселятся более 130 студентов. Сдать объект планируют до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2 500 мест.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.