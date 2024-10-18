В Волоколамске в детском саду обновили пищеблок

В деревне Клишино Волоколамского городского округа в детском саду был проведен капитальный ремонт пищеблока. Также отремонтирована кровля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова проверила работу пищеблока после капитального ремонта.

«Капитальный ремонт позволил создать более комфортные условия для приготовления пищи для детей», — сказала Козлова.

Здание детского сада было построено в 1975 году, и с тех пор в этом помещении проводили только косметический ремонт. Однако, несмотря на это, здесь всегда было чисто и опрятно. После обновления пищеблок стал еще более уютным и красивым. Положили новую плитку на стены и пол, заменили двери, инженерные системы и вентиляцию.

Для обновленного пищеблока была приобретена новая современная плита. Сотрудники детского сада проследили за качеством ремонта и соблюдением его сроков.

В детском саду воспитываются 42 ребенка, для которых готовят опытные местные повара: Екатерина Петрова, которая работает здесь недавно, и Людмила Лоза. В этом саду она кормит детей уже 18 лет. Кулинары говорят, что на новой кухне готовить гораздо лучше и удобнее.

«Обновленный пищеблок стал еще одним шагом к созданию комфортных условий для детей в детском саду деревни Клишино. Теперь дети будут наслаждаться вкусным и разнообразным меню, приготовленным в новом, светлом помещении», — добавила ВРИП главы округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.