В Волоколамске увеличат площадь обрабатываемой пашни на 2,5 тыс га

В 2025 году в Волоколамском округе аграрии планируют увеличить площадь обрабатываемой пашни почти на 2,5 тыс. гектаров. Общая площадь составит чуть более 30 тысяч гектаров. Также будут увеличены посевные площади на 3 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Озимый сев в округе проведен на площади более пяти тысяч гектаров, что вдвое больше, чем в предыдущем году. 90% посевов успешно перезимовали. Пощади под зерновые культуры тоже планируется увеличить.

Сейчас аграрии активно проверяют готовность техники: состояния тракторов, культиваторов, сеялок и другого оборудования. Выявленные недостатки оперативно устраняются, чтобы обеспечить бесперебойную работу в период полевых работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.