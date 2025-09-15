сегодня в 17:31

В Волоколамске строят здание кабинета врача с подстанцией скорой помощи

В деревне Судниково Волоколамского округа продолжается строительство здания кабинета врача общей практики с подстанцией скорой медицинской помощи на 2 бригады в смену, сообщает пресс-служба регинального Минстройкомплекса.

Новое учреждение здравоохранения возводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», призванной улучшить доступность медицинских услуг для жителей региона.

На объекте производятся общестроительные, отделочные и инженерные работы. Общая стройготовность составляет более 50%.

Площадь медицинского объекта составит 710 кв. м.

Центр общей врачебной практики будет оснащен современным медицинским оборудованием и сможет одновременно принимать до 50 пациентов. В здании разместятся кабинеты врачей различных специальностей, лаборатория для проведения анализов, прививочный и процедурный кабинеты, стоматологические кабинеты, отделение физиотерапии и профилактики, пост медсестры, аптека, палата дневного стационара, помещение для персонала, вспомогательные и технические помещения, а также подстанция скорой помощи на 2 машины.

Завершение строительства запланировано до конца 2025 года.

При строительстве объекта подрядчик применяет индустриальную технологию PRO module — технология предполагает конвейерное производство элементов здания с последующей сборкой на строительной площадке, что значительно сокращает время строительства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.