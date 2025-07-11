В Волоколамске снесли полуразрушенное здание жилого дома

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Волоколамск, на улице 50 лет Октября ликвидировали объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный дом № 10. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный многоквартирный дом располагался в непосредственной близости от железнодорожной станции «Волоколамск». Деревянная постройка площадью порядка 185 кв. м со временем пришла в неудовлетворительное техническое состояние и была признана непригодной для проживания.

После проведения процедуры расселения жильцов дом был заброшен и постепенно разрушался. В связи с аварийным состоянием и угрозой обрушения здание включили в перечень объектов, подлежащих сносу, и демонтировали в июне текущего года.

В настоящий момент земельный участок освобожден от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Волоколамского муниципального округа выявлено 144 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен и приведен в соответствие 79 объект, что составляет 55% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.