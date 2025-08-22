В Волоколамске снесли аварийное здание жилого дома

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в городе Волоколамск, на улице Энтузиастов был ликвидирован аварийный многоквартирный жилой дом № 19. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом 1972 года постройки общей площадью порядка 485 квадратных метров располагался вблизи дошкольного отделения МОУ «Привокзальная средняя общеобразовательная школа». В процессе эксплуатации здание подверглось значительному износу, вследствие чего было признано аварийным и непригодным для проживания. В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 16 квартир. Затем строение было заброшено и с течением времени начало разрушаться. Объект включили в перечень для ликвидации и демонтировали в июле текущего года.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Волоколамского муниципального округа выявлено 145 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен и приведен в соответствие 81 объект, что составляет 56% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.