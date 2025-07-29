В Волоколамске ремонтируют спортзал Пороховской школы

В Волоколамском округе готовятся к новому учебному году в образовательных учреждениях округа. В школах и детских садах ремонтируют помещения, закупают новую мебель и современное оборудование. Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила ремонт спортзала в Пороховской школе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большое внимание в округе уделяют спортивной инфраструктуре. В этом году ремонтируют спортзалы в Пороховской и Кашинской школах.

Глава Волоколамского округа проверила, как продвигаются дела в спортзале Пороховской школы. За счет средств местного бюджета здесь проводится косметический ремонт. Сейчас рабочие красят стены, ремонтируют потолок и освещение. После этого обновят щиты для игры в баскетбол.

«Приятно видеть, как преображается пространство. Когда была здесь в прошлый раз, зал выглядел „уставшим“. Уже сейчас заметно, как помещение становится более светлым, свежим, современным. Уверенна, что наши ученики будут с удовольствием заниматься здесь физкультурой», — сказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.