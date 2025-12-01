сегодня в 16:20

В Волоколамске отремонтируют хореографический и актовый залы ДДТ

В Волоколамском доме детского творчества завершают ремонт хореографического и актового залов, работы планируют закончить к середине декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Волоколамском доме детского творчества продолжается капитальный ремонт хореографического и актового залов. Работы идут по графику.

В хореографическом зале специалисты выровняли стены, готовят их к покраске, демонтировали старое покрытие, меняют лаги и укладывают новый пол. В ближайшее время планируют заменить потолок.

В актовом зале подготовили поверхности под финишную отделку, впереди ремонт потолка и пола. Также обновили санузел рядом с залами: заменили трубы, уложили плитку и установили новую сантехнику.

Завершить все работы планируют к середине декабря. После этого воспитанники смогут вернуться к занятиям в обновленных помещениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Усадьбу восстанавливают с 2023 года. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.