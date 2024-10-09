В Волоколамске ликвидировали аварийный дом

В Волоколамске дом № 15 на улице Рябиновой по результатам технического состояния был признан аварийным. Жильцов дома расселили в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Постройку внесли в перечень объектов для ликвидации и демонтировали летом текущего года. В настоящий момент работы по сносу завершены, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства МО по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По данным Мособлархитектуры всего в Волоколамском городском округе выявлено 127 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 61 объект, что составляет 48% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.