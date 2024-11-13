В Волоколамске ликвидировали аварийный дом

В Волоколамске снесли ветхое аварийное здание, расположенное на улице Пороховская. Это был один из самых старых и обветшалых бараков в городе, который доставлял неудобства местным жителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание было построено в 1958 году и представляло собой барак на пять квартир. В прошлом здесь жили целые семьи, но со временем некоторые из них разъехались, и квартиры опустели. С течением времени здание начало разрушаться, и в 2011 году его признали непригодным для проживания.

По словам местных жителей, здание неоднократно горело. Заброшенное здание портило вид города и создавало проблемы для окружающих, так как туда лазили дети, животные и бездомные люди.

Строители завершили второй этап сноса здания — демонтировали крышу и стены. После этого они приступят к демонтажу фундамента.

Недавно в Волоколамске был снесен еще один аварийный дом на улице 50 лет Октября. В ближайшие дни рабочим предстоит снести еще четыре дома в Волоколамске на улицах Ямская, Строительная и Холмогорка, а также один дом в селе Теряево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.