сегодня в 18:51

В Волоколамске готовится к открытию детский сад «Солнышко»

Работы в учреждении образования велись по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

В ходе капитального ремонта в здании обновили фасад, кровлю, заменены инженерные сети и сантехническое оборудование, установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Обновлены все внутренние помещения, включая пищеблок. На прилегающей территории выполнили работы по благоустройству — устройство проездов и тротуаров, установку детских игровых комплексов, озеленение территории. Общая площадь здания составляет 2 165 кв. м.

Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, в помещениях производится сборка и расстановка новой мебели.

Уже скоро обновленный детский сад откроет двери для своих маленьких воспитанников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.