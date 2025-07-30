В Волоколамске демонтируют аварийное здание жилого дома

На улице Березовая в Волоколамске проводятся работы по демонтажу аварийного жилого дома № 12. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Трехэтажный многоквартирный дом был построен в 1986 году. Его площадь составляет порядка 1 330 кв. м.

Дом был признан аварийным и непригодным для проживания. В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» была проведена процедура по расселению жильцов 28 квартир. Затем жилое строение включили в перечень объектов для ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца сентября текущего года.

Всего на территории Волоколамского муниципального округа выявлено 145 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 80 объектов, что составляет 55% от общего количества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.