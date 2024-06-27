В Видном стартовал второй этап капремонта домов в исторической части города

В Ленинском округе продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В Видном приступили к работам по реставрации фасадов 17 зданий в «старой» части города, сообщила пресс-служба главы муниципалитета.

«Исторический центр города Видное является объектом культурного наследия регионального значения. Это предполагает повышенную ответственность при проведении любых работ в этих зданиях, чтобы сохранить исторический облик всей центральной части города. Ранее был выполнен первый этап ремонта: были приведены в порядок 28 домов на улицах Лемешко, Гаевского, Заводской, 2-й Радиальной и Строительной. Сейчас приступили к оставшимся — на улицах Школьная, Новая, первая, вторая и третья Радиальные», — сказал глав Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уточняется, что работы будут выполнены по следующим адресам:

Школьная улица, дома 21 и 23,

1-я Радиальная улица, дома 1, 2 и 3,

2-я Радиальная улица, дома 1, 3, 4, 5 и 6,

3-я Радиальная улица, дома 2, 4 и 6,

Новая улица, дома 1, 3, 5 и 7.

«Во всех 17 домах обновят фасады, заменят оконные блоки, отремонтируют отмостки, входные группы, балконы, сделают козырьки, проработают швы, частично заменят кирпичную кладку. Цоколь фасадов будет оштукатурен по сетке и покрашен, белый кирпич будет зачищен и обработан гидрофобным составом», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на восьми домах отремонтируют кровлю: заменят покрытие и стропильную систему, приведут в порядок и утеплят чердак, установят новые водосточные трубы. Все работы должны завершиться до конца лета.

В Московской области есть большие планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в течение трех лет работы пройдут в 4,4 тыс. домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В течение 2023 года капремонт пройдет 1,1 тыс. домов и в 6,1 тыс. подъездов.