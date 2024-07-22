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В Видном продолжают строительство одной из самых больших поликлиник Подмосковья

В жилом комплексе «Пригород-Лесное» Ленинского округа продолжают возводить одну из самых крупных поликлиник Подмосковья, которая будет рассчитана на 1 000 посещений в смену для 500 взрослых и 500 детей, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«В настоящее время выполняются внутренние отделочные работы, продолжается работа по прокладке внутренних инженерных сетей. Завершены работы по монтажу лифтов, устройству первого слоя кровли, подключению сетей теплоснабжения, проведены водопровод и канализация», — сказал замдиректора по строительству социальных объектов компании-застройщика Николай Гаврилов.

Большая часть работ уже завершена — на данный момент производится обустройство кровли, внутренняя отделка помещений и облицовка здания.

На данный момент готовность объекта составляет 70%. Полное завершение всех работ по строительству поликлиники и благоустройству прилегающей территории запланированы на конец 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.