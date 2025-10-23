сегодня в 13:48

В Видном приступили к устройству котлована нового детского сада

В Видном на улице Гаевского после сноса существующего аварийного здания детского сада, подрядчик приступил к разработке котлована. Новое здание детского сада рассчитано на 200 мест, об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Этот проект реализуется в рамках государственной программы Подмосковья, направленной на создание современных образовательных учреждений.

«На сегодняшний день на строительной площадке идет разработка котлована. До конца 2026 года планируется завершить работы по устройству железобетонного каркаса здания, внутренних и наружных стен, а также кровли».

Общая площадь трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв. м. Детский сад рассчитан на 9 групп.

Объемно-планировочная структура ДОУ определена градостроительными условиями, рельефом местности, характером окружающей застройки, спецификой, комфортными условиями эксплуатации. Продуманная планировка позволит разместить помещения игровой и спальни в едином блоке. Также в образовательном учреждении предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества.

Территория дошкольного учреждения будет полностью огорожена. Проектом предусмотрена высадка кустарников, а также установка площадки для посетителей со скамейками и велопарковками.

В рамках благоустройства прилегающей территории планируется оборудовать групповые площадки для детей разных возрастов с игровыми комплексами и навесами, а также физкультурные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.