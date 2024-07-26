В Видном построят школу на 825 учеников

В Видном Ленинского городского округа построят школу для 825 учеников. Соцобъект возведет девелопер по договору комплексного развития территории в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь четырехэтажной школы — более 15 тыс. кв. метров. Для начальной школы предусмотрено 300 мест, для среднего и старшего звена — 525. В каждом классе для комфортного обучения будет по 25 учеников. Для старшеклассников запроектируют 3 блока спецкабинетов: зону естественно-научного цикла, информатики и зоны технологично-трудового обучения. Также — библиотечно-информационный центр для 300 человек, демонстрационное пространство для авторского чтения и зону IT.

На территории предусмотрят большой спортивный кластер с раздевалками, душевыми, тренерскими, а также с возможностью проводить внеурочные занятия и совместные занятия с двумя классами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.