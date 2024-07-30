В Видном отремонтируют второй этаж детской поликлиники

В Ленинском городском округе приступают ко второму этапу ремонта детской поликлиники в Видном. На данном этапе работы проведут на половине второго этажа трехэтажного здания. Завершить их планируется в декабре текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа.

«На этаже отремонтируют коридор и кабинеты: приведут в порядок стены, заменят потолочное и напольное покрытия, двери, установят новую сантехнику, поменяют электропроводку и противопожарную систему. Контракт уже заключен, подрядчик должен выйти на площадку до конца июля», — сказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов.

Он подчеркнул, что на время ремонта прием юных пациентов не прекратится: на сегодняшний день в здании поликлиники проводится перемещение врачей из той части, где будут проводиться работы, в другие кабинеты.

Необходимость ремонта детской поликлиники назрела после того, как она в течение двух лет работала с превышением нагрузки, когда здесь размещались мощности взрослой поликлиники на время капитального ремонта подразделения.

Первый этап ремонта детской поликлиники выполнили в 2023 году. В рамках областного проекта «Поликлиника. Перезагрузка» здесь произвели перепланировку помещений первого этажа: сделали более просторные холлы, комфортные зоны ожидания, отдельный вход в блок неотложной помощи и кабинеты для приема детей первого года жизни. Кроме того, в учреждении обновили входную группу, лестницу с перилами и пандусом, колясочную. Завершить ремонт второго и приступить к ремонту третьего этажа планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.